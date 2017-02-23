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旅遊業︰觀光局觀巴行程違規

2017-02-23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕觀光局要求高風險一日遊行程下架，觀光局和業者合作推出的台灣觀光巴士也被旅遊業者檢視並提出質疑，台灣觀巴協會理事長呂威德表示，台北武陵路線會下架，其他一○四條路線維持營運。

二二八連續假期即將展開，觀光局與相關業者開會檢視國旅產品的安全性，認定台北出發往武陵農場、阿里山、觀霧、花蓮等地一日遊，因使用車輛時間長或路況不一，產品風險高應予下架。

台北武陵線11小時 下架

台灣觀巴旅遊行程昨日仍可看見台北出發前往武陵農場紓壓賞櫻之旅一日遊等產品，表定行程時間最長要十一小時。有旅遊業者表示，觀光局都只先檢討別人，台灣觀巴也有類似行程都未檢視，也應下架。

對此，觀光局副局長張錫聰回應，會確保旅遊產品標準一致性。呂威德則表示，會將武陵農場商品下架，退費給旅客，其餘一○四條路線都符合規定，仍會正常販售。

觀光局原本認為國光客運武陵農場的行程也應該下架，或使用接替駕駛。但經與公路總局及國光客運溝通了解後認為，客運路線雖有賞櫻，但行程單純、兼具疏運效果，司機駕駛時間無超時之虞，可繼續上路。

國光客運總經理吳忠錫說，司機只是單純送旅客上山，且在武陵農場還有房間，讓駕駛好好休息約四小時三十分；司機來回兩趟工時約八小時，未違反規定。

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  • （取自台灣觀巴網站）

    （取自台灣觀巴網站）

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標題：旅遊業︰觀光局觀巴行程違規


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