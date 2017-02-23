1日遊開車限10小時、400公里

2017-02-23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕觀光局前日與旅遊業者開會討論一日遊行程，一聲令下要早出晚歸的超長行程，使用接替駕駛、多元運具或是更改行程，否則就要下架。觀光局昨隨即擬定並公告「國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項」，列出八大原則，要求旅遊團應依規定投保旅行業責任保險，投保額度希望可提高到五百萬；遊覽車司機應符合駕車時間不超十小時、工時不超十二小時。

觀光局原要求遊覽車每位駕駛每日以不超過三百公里，含山區路段不超兩百公里為原則，業者紛紛反彈，觀光局表示，考慮當初未將行使國道時，同樣里程但速度較快的因素算進去，加上也認同應有彈性，所以兩項標準都將增加一百公里，即放寬為每日不超過四百公里、含山區路段三百公里。

至於先前已鎖定的一百條行程有疑慮的一日遊行程，業者已自動下架停賣七十多條路線商品，經觀光局逐一打電話關切後，上百條有違規疑慮的行程到昨天幾乎全都已下架。

另外，雄獅旅遊除台北─武陵農場行程推接替駕駛外，昨日起台北─雪霸行程、及預計三月中下旬推出的台北─日月潭、清境一日遊也都會實施，不讓駕駛有超時開車、工作的可能。

雄獅旅遊預期漲3至5成

雄獅旅遊表示，會安排原車輛駕駛開行較困難的山路，國道部分則有其他駕駛負責；目前武陵農場行程接替點設在宜蘭長埤湖，雪霸則設在高鐵新竹站。雄獅表示，已售出的產品不會跟消費者多收費用，但三月起會逐條檢視國旅商品，為符合觀光局標準所增加成本，預期會上漲三至五成。