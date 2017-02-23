1日遊開車限10小時、400公里
2017-02-23
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕觀光局前日與旅遊業者開會討論一日遊行程，一聲令下要早出晚歸的超長行程，使用接替駕駛、多元運具或是更改行程，否則就要下架。觀光局昨隨即擬定並公告「國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項」，列出八大原則，要求旅遊團應依規定投保旅行業責任保險，投保額度希望可提高到五百萬；遊覽車司機應符合駕車時間不超十小時、工時不超十二小時。
觀光局原要求遊覽車每位駕駛每日以不超過三百公里，含山區路段不超兩百公里為原則，業者紛紛反彈，觀光局表示，考慮當初未將行使國道時，同樣里程但速度較快的因素算進去，加上也認同應有彈性，所以兩項標準都將增加一百公里，即放寬為每日不超過四百公里、含山區路段三百公里。
至於先前已鎖定的一百條行程有疑慮的一日遊行程，業者已自動下架停賣七十多條路線商品，經觀光局逐一打電話關切後，上百條有違規疑慮的行程到昨天幾乎全都已下架。
另外，雄獅旅遊除台北─武陵農場行程推接替駕駛外，昨日起台北─雪霸行程、及預計三月中下旬推出的台北─日月潭、清境一日遊也都會實施，不讓駕駛有超時開車、工作的可能。
雄獅旅遊預期漲3至5成
雄獅旅遊表示，會安排原車輛駕駛開行較困難的山路，國道部分則有其他駕駛負責；目前武陵農場行程接替點設在宜蘭長埤湖，雪霸則設在高鐵新竹站。雄獅表示，已售出的產品不會跟消費者多收費用，但三月起會逐條檢視國旅商品，為符合觀光局標準所增加成本，預期會上漲三至五成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 一日遊
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 頂禾園19樓 積架車商砸3億
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- 捷運綠線延伸中壢 體育園區擬增站
- 增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣
- 地中海沙灘 74名難民曝屍
- 剪鐵窗夜闖民宅 5煞綁翁搶19萬
- 聯發科併立錡傳內線交易 2人交保、11人請回
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 棒球基因太強 梅薩之子搶眼
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 白沙屯媽祖進香 報名人數破紀錄
- 颱洪無人機 恆春測試飛行
- 自由廣場》綠委應退回考監提名
- 三汰-KY收購價至少57元
- 自由廣場》228的「如果」
- 蘇海首辦新班 培訓國艦國造人才
- 投資人信心指數 慘過金融海嘯
- 南市公共空間蔣銅像 2月就拆除3座
- 2澳洲男虐殺袋鼠 分別被判11個月、罰款24萬
- 台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei court hands train bomber 30 years
- 她沒錢送姊最後一程.... 暖警臉書募資
- 推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
- 合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動
- 台灣貿易競爭力 連4年下滑
- 川普訴仇中觀點 卜睿哲質疑必要性
- 營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
- 川普政府政策 IMF副主席力挺
- 鐵了心不打了 A-Rod執教洋基
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 嚴審中資併購 美擬擴增CFIUS權限
- 北市都發局、建管處兩官員也被搜
- 亞太呂芳銘入主TBC過關
- 礦業和能源股下滑抵消漲幅 歐股持平
- 月光下的藍色男孩 有王家衛的FU
- 市港合一協會 推動桃園「港都」
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1日遊開車限10小時、400公里
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分