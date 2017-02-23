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牛樟芝原料沒核備 長庚生技3件產品違規

2017-02-23

〔記者吳亮儀、張慧雯、洪臣宏／綜合報導〕食藥署聯合稽查牛樟芝製造業者，結果發現長庚生技、耶和華以勒生技公司兩家業者違規，牛樟菇純液、牛樟菇菁醇軟膠囊等產品原料來源未核備，可依食安法處六萬元到兩億元罰款，商品須沒入銷毀。

這次共稽查六十三家業者，只有兩家業者、八件產品使用的牛樟芝原料沒核備，不過有高達五十一件商品外包裝標示不合規定，最多開罰十一萬元，由各地衛生局處辦中。

耶和華以勒生技5項下架

據「牛樟芝食品管理及標示規定」，食品使用牛樟芝原料時，業者要有加工和製造過程、九十天餵食毒性試驗報告等證明文件，並通過備查。長庚生技違規未核備原料的產品包括「牛樟菇純液」、「寶島牛樟菇膠囊」、「牛樟菇菁醇軟膠囊」；耶和華以勒生技違規產品則有「傳奇精銳560」、「法拉傳奇300」、「羅以傳奇120」、「羅以傳奇膠囊」、「傳奇尼西牛樟芝膠囊」，已要求業者下架，共計三五三五盒、四萬二五一○瓶牛樟芝商品。

食藥署科長呂昀儒指出，牛樟芝長期應用在養生保健，高劑量使用牛樟芝，恐有毒性和導致細胞病變的安全疑慮。

使用菌絲體 應如實標示

台北榮總毒物科主任楊振昌則說，會不會中毒主要是看「劑量」，在動物實驗中，攝入高劑量牛樟芝對小鼠腎上腺有高毒性，但那是很大劑量，一般人不會這樣吃；但業者仍應對自家產品提出更完整安全報告。

另外，食藥署南區主任劉芳銘也點出，牛樟芝的養身保肝功效來自多醣體、三萜類成分，原料分為子實體、菌絲體，前者要培養一到三年、有效成分含量高，後者僅要培養十四天到半年、有效成分含量少。業者若使用菌絲體原料，得如實標示。

兩業者：產品早已下架

長庚生技表示，包括「寶島牛樟菇膠囊」、「牛樟菇純液」、「牛樟菇菁醇軟膠囊」已於去年七月十一日停產，正補送資料核備中；正在販售的產品「寶島牛樟菇菌絲體膠囊」、「牛樟菇菌絲體純液」、「寶島菁醇」等三項牛樟菇食品都經食品藥物管理署准予核備。

耶和華以勒生技公司設在高市大社區，公司人員說「早已下架」，但因連絡不上主管，無法回應。

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  • 耶和華以勒生技公司5項牛樟芝產品不合格。 （食藥署提供）

    耶和華以勒生技公司5項牛樟芝產品不合格。 （食藥署提供）

  • 食藥署稽查牛樟芝商品，長庚生技3項產品違規。（食藥署提供）

    食藥署稽查牛樟芝商品，長庚生技3項產品違規。（食藥署提供）

  • 食藥署稽查牛樟芝商品，長庚生技3項產品違規。（食藥署提供）

    食藥署稽查牛樟芝商品，長庚生技3項產品違規。（食藥署提供）

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