連3天無新疫情 禁宰令是否延長今決定／台南傳鴿群暴斃 採樣送驗3天出爐
〔記者吳欣恬、蔡文居／綜合報導〕農委會主委林聰賢今天將主持專家會議決定是否延長禁宰禁運，並公布後續防疫措施。H5N6新型高病原性禽流感檢出案例，昨天維持在六縣市的九場九例，已連續三天未新增。
鴨隻屠宰前須附檢測報告
解除禁宰禁運令後，鴨場在屠宰前，飼主仍須檢附禽流感檢測陰性報告，預計持續至五月底。
防檢局副局長施泰華指出，採檢以鴨場為單位，每場須採集四十個檢體樣本，包括肛門拭子和喉頭拭子各廿個，四十隻鴨逐一抓來採檢，至少需耗時一、兩個小時。防檢局將補助一場八百元，協助執行採檢，估算國內一天的採檢量能是兩百場。
據農委會畜牧處統計，國內約有兩千九百五十場鴨場，集中在彰化、雲林和屏東等縣市，一天屠宰量約十萬隻。
家畜所接獲7件鳥屍送檢
防檢局長黃㯖昌指出，昨天新增檢出雲林縣台西鄉的紅羽土雞染H5N2高病原性禽流感，撲殺一萬兩千四百四十六隻。已三天未檢出H5N6，疫情算是緩和。
家畜衛生試驗所所長杜文珍指出，昨天共接獲七件民眾拾獲鳥屍送檢，以數量來說並沒有異常。目前除台南官田區小水鴨和七股區的雉雞檢出H5N6，沒有再新增檢出H5陽性的野鳥案例。
不過台南市體育公園竹溪寺昨天傳出有鴿群莫名暴斃，共十三隻死亡。台南動保處長吳名彬表示，經調查，民眾前天就撿到九隻死亡鴿子、昨天四隻，共十三隻，有的鴿子已腐爛，應是分批死亡。現場除消毒外也採樣送驗，預計三天報告就會出來。
清理鳥屍沒穿防護衣挨批
台南市動保處人員昨會同環保局人員前往清理，結果有人穿防護衣、有人則沒穿。市議員林美燕、林燕祝及曾培雅等人質疑防疫工作只做半套，第一線工作人員警覺性不足。
吳名彬指出，過去這段時間，接獲死亡鴿子共四十幾件通報，都沒有感染禽流感，該處工作人員、環保局清潔隊人員都規定要穿防護衣才可參與第一線清理工作。據了解，該名未穿防護衣的人員應為竹溪寺的工作人員。
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