| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

連3天無新疫情 禁宰令是否延長今決定／台南傳鴿群暴斃 採樣送驗3天出爐

2017-02-23

〔記者吳欣恬、蔡文居／綜合報導〕農委會主委林聰賢今天將主持專家會議決定是否延長禁宰禁運，並公布後續防疫措施。H5N6新型高病原性禽流感檢出案例，昨天維持在六縣市的九場九例，已連續三天未新增。

鴨隻屠宰前須附檢測報告

解除禁宰禁運令後，鴨場在屠宰前，飼主仍須檢附禽流感檢測陰性報告，預計持續至五月底。

防檢局副局長施泰華指出，採檢以鴨場為單位，每場須採集四十個檢體樣本，包括肛門拭子和喉頭拭子各廿個，四十隻鴨逐一抓來採檢，至少需耗時一、兩個小時。防檢局將補助一場八百元，協助執行採檢，估算國內一天的採檢量能是兩百場。

據農委會畜牧處統計，國內約有兩千九百五十場鴨場，集中在彰化、雲林和屏東等縣市，一天屠宰量約十萬隻。

家畜所接獲7件鳥屍送檢

防檢局長黃㯖昌指出，昨天新增檢出雲林縣台西鄉的紅羽土雞染H5N2高病原性禽流感，撲殺一萬兩千四百四十六隻。已三天未檢出H5N6，疫情算是緩和。

家畜衛生試驗所所長杜文珍指出，昨天共接獲七件民眾拾獲鳥屍送檢，以數量來說並沒有異常。目前除台南官田區小水鴨和七股區的雉雞檢出H5N6，沒有再新增檢出H5陽性的野鳥案例。

不過台南市體育公園竹溪寺昨天傳出有鴿群莫名暴斃，共十三隻死亡。台南動保處長吳名彬表示，經調查，民眾前天就撿到九隻死亡鴿子、昨天四隻，共十三隻，有的鴿子已腐爛，應是分批死亡。現場除消毒外也採樣送驗，預計三天報告就會出來。

清理鳥屍沒穿防護衣挨批

台南市動保處人員昨會同環保局人員前往清理，結果有人穿防護衣、有人則沒穿。市議員林美燕、林燕祝及曾培雅等人質疑防疫工作只做半套，第一線工作人員警覺性不足。

吳名彬指出，過去這段時間，接獲死亡鴿子共四十幾件通報，都沒有感染禽流感，該處工作人員、環保局清潔隊人員都規定要穿防護衣才可參與第一線清理工作。據了解，該名未穿防護衣的人員應為竹溪寺的工作人員。

廣告
  • 禁宰禁運令讓養雞業叫苦連天，專家會議今決定是否解除禁令。（資料照，記者楊金城攝）

    禁宰禁運令讓養雞業叫苦連天，專家會議今決定是否解除禁令。（資料照，記者楊金城攝）

  • 台南市清理鴿群暴斃工作人員，有人沒穿防護衣，議員質疑防疫警覺性不足。 （議員林美燕提供）

    台南市清理鴿群暴斃工作人員，有人沒穿防護衣，議員質疑防疫警覺性不足。 （議員林美燕提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林聰賢 禁宰禁運 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：連3天無新疫情 禁宰令是否延長今決定／台南傳鴿群暴斃 採樣送驗3天出爐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.