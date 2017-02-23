山友建議登山險比照車險 依需求投保

2017-02-23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣登山管理自治條例雖然已經公告實施，但南投縣消防局仍未在官網正式公告，主要是卡在登山納保問題。山域政策監督聯盟成員、登山補給站站長蔡及文建議，不妨比照現行「客製化」的汽車保險制度，確保登山安全的美意才不會打折扣。

蔡及文說，目前登山保險制度屬單一保單，違反人民投保自由與權益，應比照汽車投保概念，將保單內容區分意外險、直升機救援等，讓山友因應本身需求投保，也符合使用者付費原則。

登山訓練可納計費標準

其次，登山也應建立「預防勝於治療」的觀念，將登山相關常識、知識納入書本中，讓民眾對登山有風險認知，依登山相關訓練時數，做為給付登山保費的計算標準之一，也可增進民眾了解登山安全的意願。

蔡及文強調，我國現行消防搜救系統，只有付出的準備，少了歲入、歲出的概念，若未編列預算科目，就算違規的山友不打行政訴訟，寧願被罰，南投或台中消防局恐怕也將面臨無法將罰款納入公庫的窘境，問題值得重視。