| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

山友建議登山險比照車險 依需求投保

2017-02-23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣登山管理自治條例雖然已經公告實施，但南投縣消防局仍未在官網正式公告，主要是卡在登山納保問題。山域政策監督聯盟成員、登山補給站站長蔡及文建議，不妨比照現行「客製化」的汽車保險制度，確保登山安全的美意才不會打折扣。

蔡及文說，目前登山保險制度屬單一保單，違反人民投保自由與權益，應比照汽車投保概念，將保單內容區分意外險、直升機救援等，讓山友因應本身需求投保，也符合使用者付費原則。

登山訓練可納計費標準

其次，登山也應建立「預防勝於治療」的觀念，將登山相關常識、知識納入書本中，讓民眾對登山有風險認知，依登山相關訓練時數，做為給付登山保費的計算標準之一，也可增進民眾了解登山安全的意願。

蔡及文強調，我國現行消防搜救系統，只有付出的準備，少了歲入、歲出的概念，若未編列預算科目，就算違規的山友不打行政訴訟，寧願被罰，南投或台中消防局恐怕也將面臨無法將罰款納入公庫的窘境，問題值得重視。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搜救 登山 登山綜合險
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：山友建議登山險比照車險 依需求投保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.