別再爬「黑山」！南投有法可開罰

2017-02-23

〔記者謝介裕、張協昇、張菁雅／綜合報導〕爬黑山不再無「法」可罰了！南投縣登山管理自治條例二月已公布施行，明訂違反登山路線、未攜帶定位功能器材、通信設備等，將處三千元以上、五萬元以下罰鍰，未申請合法入山者，還須自行負擔所有搜救費用。

最重可罰5萬 搜救費須自付

二○一一年中山醫學大學學生張博崴山難國賠事件，引發國人對登山安全與搜救問題的重視，南投縣消防局一審敗訴，須賠償二百六十六萬多元（上訴中），縣府於去年研擬「南投縣登山管理自治條例」，今年一月內政部審核通過，二月二日縣府公布施行。

台中市今年一月也經政院核定「台中市登山活動管理自治條例」，但因為條文規定登山者必須辦理登山綜合保險，希望行政院金管會協調產險業者取消五人以上始可投保條件，金管會仍在協調；另外，若動用直升機搜救，登山者必須負擔油料，收費標準也須由中央訂定。

中、投自治條例登山險待協調

台中市消防局長蕭煥章表示，由於上述兩項問題尚未解決，因此自治條例尚未施行，目前先加強宣導，大約三月可以克服保險問題。

南投近期直升機救援耗費1300萬

南投縣消防局長林聰吉則指出，以最近廿五件縣內山域搜救案來說，獲救的一百卅多名山友中，便有卅四人是以直升機吊掛下山，若以每次出勤費用四十萬元計算，光直升機即耗費逾一千三百萬元，且實務上，登山活動有許多五人以下的小組，仍與保險業者協商五人以下納保之外，也希望中央能協調將直升機搜救納入保險。

林聰吉強調，該條例雖審查通過，但消防局尚未在官網公告，要與保險業者達成共識後，預計最快三月底正式公告保險部分施行細則，但除了保險部分，均已比照該條例辦理，違者會依法開罰。

消防弟兄盼能減少資源浪費

南投縣消防協會理事長洪明科表示，每逢山難發生，消防弟兄都必須冒著生命危險入山搜救，但有功無賞、打破要賠，嚴重打擊消防弟兄士氣，相信該條例施行後，能對爬黑山者發揮嚇阻作用，也減少救災資源浪費。