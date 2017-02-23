兩Ｐ指標相加 參採比至少5成

2017-02-23

〔記者吳柏軒、林曉雲、蕭玗欣／台北報導〕大學招生委員會聯合會今召開常務會議討論大學「考招連動方案」，其中針對未來入學的重要指標P，正名為「綜合學習表現」，將由P1「高中學習歷程檔案（P1）」與「大學校系自辦甄試項目（P2）」兩者相加，佔入學參採比例至少五成。

招聯會執行秘書戴念華表示，P1是高中學習歷程，包含學生高中三年的基本資料、修課紀錄、課程學期成果、多元表現、自傳、學習計畫及其他的與學習歷程相關的資料等；P2則是大學校系自辦甄試項目，如面試、筆試、實作等成績，根據教育部規定，P佔入學參採比例至少需五成以上，P1跟P2各佔二成五。

但外界質疑，此作法與現況並無大差異。麗山高中教務主任藍偉瑩直言「失望」，強調一○七課綱目的是讓學生高中三年完成自我探索，故設計加深加廣、多元選修，如今連P都無太大變動，仍將「考試引導教學」，學生高三下仍需花時間申請，P1將被稀釋。

戴念華表示，未來將協助高中開設多元選修及加深加廣課程，並開發新的科系招生模式，不排除把「修課紀錄」列為門檻，如資工科系可要求申請者需曾修習科技領域課程等，且未來一○七課綱必修下降，學生將有更多選修空間，科系也須認真審查學生的學習歷程。