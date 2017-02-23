大學申請入學 將延至5月

2017-02-23

〔記者吳柏軒、蕭玗欣、林曉雲／台北報導〕配合十二年國教新課綱實施，大學招聯會提出大學考招調整案，將於今日常務委員會初步定案，外界預料對目前多元入學現況作微調的方案可望通過，申請入學將由三月延後到五月辦理，以符合各界希望高三能更完整學習的呼聲。

台大日前一度傳有異議，據了解，由於招聯會先前對考招案討論的會議紀錄已經十五所常委大學審閱，絕大多數認同「微調」，形成共識，台大主張全部考完再招的構想則有一試定終身、走回聯考老路的社會疑慮，要推翻微調案恐怕機率不大。

高中生連署 要求降低分數影響

目前也傳出有學生團體在網路上發起「考招不要二選一、學生意見不缺席」連署，已有一七六名高中生、卅多校學生自治社團署名。發起人之一的台大法律系學生林彥廷說，考招制度應更撇除分數影響，「學生不希望繼續比拚分數了！」希望降低考試壓力、加強在校學習表現參採。招聯會執秘戴念華表示，尊重高中生意見，會將建議納入討論。

戴念華表示，若調整案能通過，考科將改為新型學測（X）與分科測驗（Y），X是基本學力，Y則屬加深加廣，但X考過的Y不會重複，減輕考試負擔，預定二月寒假考完X，學生可申請入學，七月考Y，再考試分發。還把申請入學延到五月，作業時間更從五週縮短為十六天，精簡作業。

此案若在今日通過常委會議，將排入三月招聯會會員大會討論最後定案，再由教育部審核公告，自一一○年實施。

西松高中教務主任林國松表示，新制下學生仍會衝刺X，高三無法完整學習，建議X和Y都應挪到七、八月考。和平高中校長陳智源說，應全部考完X跟Y後再招生，否則恐仍無法改善高三下學習被干擾問題。台大教務長郭鴻基則認為，現況微調將使多數學生都只考X就升學，整體學力將下滑。

但也有高中教師希望維持多元升學精神，且考試全都排到七、八月，大學及技職招生恐要拖到十月、十一月才能完成。台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表支持微調案，交大註冊組長張漢卿則表示，新制尚可接受，會配合。