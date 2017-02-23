冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴

2017-02-23

週五、週六最冷 溫度恐急降10度

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、李容萍、張勳騰、廖雪茹／綜合報導〕濕冷天氣來了！各地天氣從今日開始受到強烈大陸冷氣團影響且持續至廿七日，週五、週六是這波冷氣團最強的時候，各地溫度恐急降十度左右，北部低溫僅十二至十三度，空曠地區可能僅十一度，中南部十四至十五度，花東十六至十七度。由於這波冷氣團也將帶來降雨，水利署表示會持續俟機實施人工降雨。

氣象局表示，因華南雲雨區隨冷氣團過來，全台各地到廿八日前都有雨，濕冷的天氣要到下週一開始才會緩慢回溫。玉山、合歡山明日起至廿八日都有機會看見降雪，太平山若溫度降到零度以下，也有機會看見雪。

人工增雨 石門水庫進帳一天水量

因應水情吃緊狀況，水利署昨陸續於石門水庫、寶山第二水庫、永和山及明德水庫進行人工增雨。水利署副署長王藝峰說，截至昨傍晚為止，石門水庫集水區降下十七毫米雨量，進帳二五○萬噸水量，大約等於一天用水；寶山第二水庫則降下廿三毫米雨量，進帳水量約一二○萬噸；至於永和山及明德水庫則各降下廿毫米雨量，進帳水量各約七十萬噸。

王藝峰說，水庫雖稍有進帳，但對水情幫助仍相當有限，後續還可能有降雨機會，水利署會俟機進行人工增雨作業，也呼籲民眾節約用水。