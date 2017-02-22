中小學教師演講費傳被砍 人事總處：未定案

2017-02-22

針對行政院人事行政總處研擬「軍公教人員講座鐘點費支給辦法」草案，把公立大學教授和中研院研究員的講座鐘點費，從每節1600元調高為2000元，中小學老師從1600元減為600元。全國教師工會總聯合會、全國教育產業總工會及全國中小學校長協會均大反彈，抨擊政府公然歧視中小學教師，認為大學教授比中小學教師位階高，並點名人事行政總處人事長施能傑是軍公教福利殺手。

人事行政總處表示，本草案目前仍於意見蒐整及評估階段，尚未決定。應邀專題演講，不論中小學老師或其他民間人士，這類有別一般教學或講授方式，各主辦機關得衡酌課程內容、講座專長及延聘難易程度自行訂定，並無修正之規劃。報載大砍中小學教師演講費並非事實。（記者林曉雲、羅添斌）