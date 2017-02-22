周子愉踢爆鹿晗違法被記過 人本怒告華岡校長

2017-02-22

〔記者蕭玗欣、蔡亞樺／綜合報導〕前華岡藝校學生周子愉去年因控訴校方黑箱選出學生會代表，及呼籲中國藝人鹿晗來台應遵守簽證等法律，遭校方記過，校長丁永慶還公開指控他是「政治狂熱份子」。人本教育基金會怒轟北市放任丁永慶，從未介入調查，決定提出行政訴訟。校長丁永慶則喊冤，自己才是被霸凌對象，不排除對周生在網路的謾罵言語提告。

北市駁回學生訴願 人本批包庇

中國藝人鹿晗去年來台到華岡藝校錄實境綜藝秀節目，卻被踢爆持觀光簽證來台工作，被周子愉在臉書呼籲應遵守來台法律，最後節目錄製、華岡藝校學生事前排演都取消。

人本教育基金會昨召開記者會，會中公布一段影片，控訴丁永慶放任學生在全校張貼各種標語霸凌周生，還在校門口鼓譟大批學生：「我們不要像他那樣子的政治人物進學校、他不配做華藝人！」人本基金會執行長馮喬蘭直言，丁永慶已沒資格待在教育界，教育局不肯撤銷其校長資格，到底在包庇什麼？

校長自認被霸凌 嗆告周生

丁永慶則反駁，是周生不願在體制內成立學生會，且常在臉書罵校長和其他師生，才會被記大過，因為鹿晗事件造成全校混亂，外界不斷湧入對華岡的批評，自己一天到晚忙著向學生道歉，根本不知被偷拍這些影片，也不可能直接說那些話。

周子愉表示，去年八月向教育局提行政訴願，但因訴願只針對退學生，導致因身分不合被駁回，決定向台北高等行政法院控告校方。

立委吳思瑤表示，教育部應主動聲請釋憲，讓中小學生也能申請救濟；並訂定強而有力的校園反霸凌防治專法，擴大霸凌對象的認定。

北市教育局表示，有函文給學校要求重新調查，學校維持決議，但周生若不服可提起行政訴訟，也呼籲學校在學生管理與輔導事務上，應多傾聽、多溝通。