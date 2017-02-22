水荒 鄭文燦倡石門水庫桃園專用

2017-02-22

〔記者李容萍、翁聿煌、黃建豪、楊綿傑／綜合報導〕石門水庫缺水危機再浮現，供水區自三月一日起實施一階限水，桃園市長鄭文燦昨再拋「石門水庫專供桃園用水」議題表示，石門水庫因淤積嚴重，原本的三億噸庫容量只剩二億噸，一年八億噸得運轉四次才足夠供水，運轉風險高，反觀蓄水量可達四億多噸的翡翠水庫，一年只要用一次就夠了，他認為水資源應合理調度，讓新北市板新淨水廠儘量由翡翠水庫供水。

鄭文燦表示，限水抗旱是很辛苦的工作，他在當選第一年，因石門水庫鬧乾旱，桃園灌區休耕約二萬二千公頃農田，補償農民近廿億元。

板新水廠應由翡翠水庫供水

鄭文燦說，翡翠水庫在新北市，新北市民卻大半吃不到翡翠水庫的水，板新淨水廠主要提供新北市大板橋十個行政區的供水，主要水源卻是來自石門水庫的水，他認為石門水庫專供桃園用水，板新淨水廠改從翡翠水庫供水，才是比較正確的安排。

他呼籲中央應整體調整水資源調度，水利署應儘速完成「板新地區供水改善二期計畫」，讓翡翠水庫與石門水庫的水相互調節，有效統合水資源調度，方便北桃民眾用水。

新北市水利局副局長諶錫輝表示，「共飲翡翠水及單一水價」一直是新北市努力的目標，板二計畫於一○八年底完成後，翡翠水庫就足以供應新北市民所需。

台北自來水事業處則表示，台北市用水其實多來自新店溪的南勢溪，除了供應北市外，也供水給新北市中、永和地區，兩市的供水量各佔一半，連接翡翠水庫的北勢溪，只在緊急情況取用。

台水：枯水期會增調翡翠水

台灣自來水公司北區工程處長林金玉說，板二計畫將從新店溪鋪設大型供水幹管至新北市及在市區增設多處配水池，待民國一○八年底工程完成後，每日從翡翠水庫最大調配輸水量可達一○一萬噸，足以供應新北市所需，但水利署基於整體水資源調配，在石門水庫豐水期時，板新淨水廠會以石門水庫及大漢溪水源優先，枯水期則會調配翡翠水供應新北市。

北區水資源局、自來水公司指出，板新地區用戶數約八十萬戶、每天需用水約八十二萬噸，在豐水期，翡翠水庫每日支援十八萬噸給板新淨水廠，約有卅萬噸由石門水庫供應，其他由三峽攔河堰的水供應。但每年十一月到隔年四月是枯水期，現階段由翡翠水庫北水南調，從卅萬噸增加為六十萬噸給板新，三月一日起可能增加到六十五萬噸，以減少石門水庫的供水負荷。

水利署表示，水資源調度都是以整體區域考量，希望大家共體時艱。