防疫會議安排騎馬 防檢局長︰馬也需要多接觸

2017-02-22

〔記者吳欣恬／台北報導〕立委質詢指防檢局舉辦防疫會議只開幾小時會，卻安排騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃行程，林全當場指示農委會馬上查。防檢局長黃㯖昌一一澄清，並強調動物防疫人員都很忙，哪有心情玩，現在疫情正忙，希望不要讓地方防疫人員士氣受到打擊。

立委盧秀燕昨指出，去年農委會曾舉辦全國動物防疫會議、全國草食動物防疫會議等，都是兩天一夜，但每天開會時間卻只有三小時，還有騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等活動，「這樣吃喝玩樂真的有在防疫？要不要嚴查？」

沒心情玩 參觀景點純屬交流

黃㯖昌說，在防檢局以外召開的都是全國防疫聯繫會議，各地方縣市首長和防疫人員參加，討論重要議題、交流意見和聯誼，主辦單位是各地方防疫單位或中央畜產會，農委會每場會議補助十二至十八萬元不等。住宿都安排平價飯店，一個人不超過一千六百元。

黃㯖昌說，去年八月新北市主辦的全國動物防疫聯繫會議，確有安排前往綠野馬場騎馬等，門票由新北市動保處支應，馬屬於動物的一種，需要多接觸與管理，也可能出現疫病；去年十月桃園動保處主辦的全國草食動物防疫業務聯繫會議，遠道而來的人員在青年活動中心住一晚，就近安排到蔣公行館走一走，也讓各地人員除了會議外，還可多聯誼交流。

農委會副主委陳吉仲表示，最近為了防疫措施，防檢局和各地方政府防疫人員的人力已明顯不足，這些「非專業且造成防疫困擾的問題」，他很樂意由農委會回應，不希望這些「非專業問題」打擾到防疫措施。