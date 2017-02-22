彰化土雞場染H5N2 撲殺逾2萬隻
2017-02-22
〔記者張聰秋、黃美珠、楊綿傑／綜合報導〕全國飼養家禽最大縣的彰化縣，也淪陷成為禽流感疫區了，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，縣內於二月十七日接獲通報芳苑鄉土雞場有異常死亡情形，該場經農委會家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨已依規定，撲殺場內兩萬多隻土雞。
宜蘭屠宰場二月十六日通報出現異常鴨隻屠體，經回溯來自彰化縣福興鄉養鴨場。董孟治說，該場於本月十九日經家衛所確診判定為低病原性家禽流行性感冒病毒，後續依規定繼續進行移動管制及採樣複檢工作。
此外，鹿港警方和動防所人員十九日晚間在鹿港彰濱工業區攔下一輛載著紅羽土雞十五隻、黑羽土雞十隻、肉鴨廿隻的小貨車，運雞業主涉嫌違反禁宰禁運令，被依違反動物傳染病防治條例等相關規定，裁處五萬到一百萬元不等罰鍰。
至於新竹縣新埔鎮林姓業者養雞場被列可能感染禽流感，其雞隻檢體檢驗報告昨傍晚出爐，結果是「未檢出」禽流感H5核酸，但因還不能百分之百確定沒有感染，仍將以七至十天時間做病毒分離，這段期間，縣府仍將禁止該場的雞隻移動。
環署評估水泥業者代燒禽屍
隨著禽流感疫情升溫，染病禽屍銷毀問題引發關注，由於部分地區並無化製廠或焚化爐，環保署昨指出，正試圖接觸花蓮水泥業者，若疫情擴大，評估由業者水泥窯代燒可能性。
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