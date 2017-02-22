仲介代理孕母 賺三百萬被訴

2017-02-22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕劉姓男子因為膝下無子，以台幣三百多萬元代價透過仲介，到泰國買卵子並找到代理孕母，生下雙胞胎男嬰。經醫院發現異常向移民署報案，檢方依違反人工生殖法將陳姓仲介提起公訴。

檢方調查，陳男與通緝中的黃男得知劉姓男子有意以代理孕母方式傳宗接代，基於意圖營利，居間介紹；陳男在一○三年間某日，在新竹市居間介紹劉男購買合計十萬五千五百美元（約三百多萬台幣）的泰國籍女子卵子，以及商業代理孕母服務。

劉男同意後，黃男在一○三年六月間安排劉男到泰國取出精子，與泰女提供的卵子以人工生殖方式形成胚胎，植入陳男、黃男所安排的代理孕母子宮，完成受孕。

轉介泰國 生下雙胞胎

去年三月代理孕母入境台灣，在醫院產下雙胞胎男嬰，隨即交由劉男照料。

劉男從一○三年八月至去年二月間，合計匯出十萬五千五百美元至黃男在泰國的銀行帳戶內，陳男、黃男以此方式從事居間介紹生殖細胞營利。

全案經醫院通報移民署專勤隊循線查獲，檢方調查後依人工生殖法「意圖營利居間介紹生殖細胞」罪嫌將陳男提起公訴，且犯罪所得十萬五千五百美元，也建請院方宣告沒收。