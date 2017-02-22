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學生逃票躲廁所 基中：誤乘普悠瑪

2017-02-22

害媽媽背兒 苦等20分鐘

〔記者俞肇福、鄭瑋奇／綜合報導〕基隆高中學生搭乘台鐵普悠瑪號，為了逃票竟躲進博愛廁所，害一名媽媽背著小孩苦候近廿分鐘，乘客不滿拍下影片後，貼上臉書「爆料公社」社團， 引起網友抨擊。基隆高中校長張智惟表示，學生犯錯很後悔，除了將補足票價，也將到火車站當義工反省。

校長：赴火車站當義工反省

根據「爆料公社」的內容，事情發生在二月十八日，拍攝者當天搭乘二二三次普悠瑪號列車，從八堵車站到松山區間，發現基隆高中學生逃票鎖在博愛廁所，拒絕出來，工作人員敲門也沒用，還有媽媽背著小孩需要使用，在門口等了將近廿分鐘。直到火車駛進松山車站，學生才奪門而出。

基隆高中看到網路留言後，立即找出影片中的四名學生。校長張智惟說，四人中有兩名學生直接持悠遊卡搭車，聽到廣播才知未購座位票者要加五十％票價，否則會被罰，情急之下躲進廁所。另兩名有購票的學生則是陪著進廁所。

張智惟強調，學生如果有誤乘，應誠實面對，不要逃避。據指出，學生都十分後悔，並且都認錯。

台鐵八堵火車站長黃學甲表示，普悠瑪和太魯閣號開車前，車站都會加強廣播，提醒無票上車的旅客，列車長將依規定加收五十％票價，至於學生佔用博愛廁所，台鐵未來會加強列車巡察，呼籲民眾切勿損害其他旅客權益。台鐵局說現在列車長都很機警，因為很多學生都是持電子票證進站，月台上看見大批學生搭乘新自強號時，通常就會去該節車廂進行驗票。

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  • 基隆高中有學生搭乘台鐵普悠瑪號，為了逃票竟躲進博愛廁所。圖非當事車輛。（資料照）

    基隆高中有學生搭乘台鐵普悠瑪號，為了逃票竟躲進博愛廁所。圖非當事車輛。（資料照）

  • 基隆高中有學生刷悠遊卡逃票躲進廁所，被民眾拍攝爆料，校方出面回應道歉。（記者俞肇福翻攝自爆料公社）

    基隆高中有學生刷悠遊卡逃票躲進廁所，被民眾拍攝爆料，校方出面回應道歉。（記者俞肇福翻攝自爆料公社）

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