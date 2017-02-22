日操12小時領20K 實習生離職遭索賠59萬
〔記者張菁雅／台中報導〕兩名大學生去年七月到台中市一家建教合作的高檔餐廳實習，因不堪超時工作而於上月初離職，卻被餐廳業者以未提早預告離職為由，向每人求償五十九萬元，學生與家長廿一日在市議員張耀中陪同下控訴業者違反相關規定，並要求勞工局能維護勞工權益。
業者稱未預告離職 還要求撫慰金
餐廳老闆對此不做回應，僅表示已委託律師處理此事。校方表示會了解細節，幫學生討公道。
王同學、呂同學去年七月到這家餐廳實習，月薪二萬零八元。王媽媽說，女兒一天工作十幾個小時，卻沒有加班費，甚至颱風天照常上班。更糟的是，老闆常飆罵員工，女兒因睡眠不足、壓力太大，導致身體出狀況。
呂同學也說，她每天至少工作十二小時，老闆以動作太慢為由，要求做完工作才能下班，沒有加班費，薪水還會被扣，有一次只領到一萬六千多元。同樣已離職的前餐廳主廚表示，老闆常罵員工：「你是白癡嗎？你沒有腦嗎？」對實習生諸多言語暴力。
兩名實習生及主廚、助手於上月初陸續離職，依餐廳的勞動契約，員工如要離職，必須在「三週前口頭告知、廿天前提出離職單」，四人未依規定，被業者要求賠償營業損失一天一萬元，共卅一天，精神撫慰金一天一萬元，共廿八天，合計每人需賠償五十九萬元。
張耀中說，實習生也應該受到勞基法保障，這家餐廳的勞動契約明顯不合理，要求勞工局儘速調查並開罰。
勞工局表示，業者讓員工延長工時超過一個月四十六小時，且連續工作超過十三天，已違反勞基法，依法可裁罰二萬元至一百萬元。由於業者因員工未提早預告離職而求償，今天將召開勞資爭議調解會。
律師：雇主言語暴力 勞工可直接離職
勞工局也說，勞工工作三個月以上未滿一年者，應於離職十天前預告雇主，但雇主若有勞基法第十四條規定：「雇主對勞工實施暴行或有重大侮辱行為」，勞工得不經預告終止勞動契約，並得向雇主請求資遣費。
律師邱靖凱則指出，業者要求員工超時工作，又對其言語暴力，勞工可以不事先預告即終止契約。
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