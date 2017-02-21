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《健康充電站》營養講座、乳癌開懷保健班

2017-02-21

營養講座

國泰醫院2月22日下午2時30分至3時30分在該院總院本館3樓第三會議室（台北市大安區仁愛路四段280號）舉辦「預防代謝症候群飲食」營養講座，主講者為國泰醫院營養組營養師鐘晟紘 。

洽詢電話為（02）2708-2121轉1681、1682、1683。

乳癌開懷保健班

康泰基金會將開辦「乳癌開懷保健班」，一期共3堂課，上課日期為3月1日至3日連續3天的上午9時至中午12時，在該基金會（台北市大安區羅斯福路三段245號8樓）。

由專業醫護人員主講「乳癌術後的自我照顧知識、健康飲食與手臂復健」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2365-7780轉25。

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標題：《健康充電站》營養講座、乳癌開懷保健班


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