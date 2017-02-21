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善用氟化物 有效預防蛀牙

2017-02-21

文／陳佳玲

當小朋友還無法自己刷牙照顧牙齒健康時，一不注意就會發現已經出現蛀牙了，這時候要處理就會比較麻煩。

「齲齒」（也就是俗稱的蛀牙），是指含糖的食物殘留在牙齒表面，使一些致齲菌可利用食物殘渣作為營養的來源，不斷地繁殖長大，並產生酸性物質。酸與牙齒接觸後，進入牙釉質的小孔洞中而形成齲蝕。

當家長發現孩子有蛀牙時，往往很困擾，不知該如何幫孩子保護牙齒健康。根據研究顯示，「氟」是目前最有效的方法，它具強化琺瑯質結構並可增加牙釉質抗酸的能力，因為台灣飲用水的含氟量偏低，因此建議家長依照《兒童手冊》裡，有關塗氟的資訊，依照手冊上的時間，到牙醫院所請醫師在孩子的牙齒上塗氟，就可以保護牙齒健康。

另外，6個月以上孩子可在醫師評估下，看是否可以在睡前含0.25mg氟錠，讓氟附著於牙齒上形成保護，若可以，之後再視年齡調整劑量。

使用含氟牙膏也是可考慮的選擇，市面上因含氟量不同而有所區分，家長可以挑選合適牙膏使用。

不過，兒童使用氟錠或含氟牙膏時，需要家長協助，以免使用錯誤造成危險。

定期請牙醫師進行牙齒口腔檢查也能掌握牙齒目前健康狀況，雙管齊下，才能讓牙齒更健康。

（作者為郭綜合醫院藥劑科藥師）

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