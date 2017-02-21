《謠言終結站》蛋汁加鹽有毒？ 營養師︰不可信

2017-02-21

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。

記者林惠琴／台北報導

網路流傳蛋汁不可加入鹽巴，因鹽巴與蛋中的乳酸菌結合，會因化學變化而產生有毒的氯，更直指添加鹽巴所製成的蒸蛋，往往會有一點點綠綠的顏色，就是氯。不過，醫師表示，並未聽過此說法；營養師也澄清內容錯誤，因為蛋並不含乳酸菌，且蛋有時呈灰綠色屬於正常現象，並不影響食安。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主治醫師吳明玲指出，有毒的氯氣是氣體，而非固態或液態，且顏色呈黃綠色，並非綠色。要產生氯氣，必須要有一定的條件，例如漂白水混合酸性物質等；但蛋汁與鹽巴混合，未聽聞過會有氯氣反應，更何況，製作蒸蛋本來就會添加些許鹽巴，因此內容並不正確。

彰化基督教醫院營養師陳燕華說明，傳統販賣的蛋未經洗選，以致蛋殼外部會黏附雞糞與米糠，因此有安全顧慮；一般賣場架上販售的「洗選蛋」，通常經過洗淨、風乾、油蠟、照蛋等流程再包裝出貨，除非蛋在生產、運送、儲存、烹調過程未確實做好衛生品管，才可能滋生細菌，但也以沙門氏桿菌為主，並無乳酸菌。

至於加鹽巴所蒸出的蛋會有一點點綠綠的顏色，陳燕華也澄清，並不是化學變化產生的氯，強調雞蛋水煮去殼後，偶爾會發現蛋黃與蛋白接觸面呈現灰綠色，主要是因蛋在加熱時，蛋白中蛋白質的含硫胺基酸生成硫化物，與蛋黃的鐵反應生成硫化亞鐵，屬於正常現象，並不影響食蛋的安全性。

陳燕華指出，加鹽或加糖蛋黃在蛋品工業上普遍被使用，例如美乃滋、沙拉醬業者會使用加鹽蛋黃，烘焙糕餅業者會使用加糖蛋黃，因此謠傳蛋汁不可加入鹽巴的說法錯誤。

不過，在加工過程中會增添鹹味的蛋，例如鐵蛋、鹹蛋、皮蛋等，因鈉含量高，仍應儘量少吃，尤其是高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病友。

蛋黃也因含有膽固醇，一般人食用，最好搭配豆腐、青菜等清淡飲食為宜。