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以為發福 開刀取出3公斤腫瘤

2017-02-21

記者吳俊鋒／台南報導

逾7旬的男性精神疾患下腹逐漸凸出，原以為是身材發福，後來照護者將他送到衛生福利部台南醫院新化分院檢查，開刀取出重達3公斤腫瘤，有如一個新生兒，相當巨大，病理報告確認是罕見的胃腸道基質瘤。

新化分院院長莊仁賓表示，老翁長期住在慢性精神療養院，雖然下腹腫脹，但都穿著寬鬆衣物，並未引起注意，加上自己也認為身材變胖，輕忽症狀的發生。去年8月起，老翁的雙下肢出現水腫，發現不對勁，協助就醫，經腸胃科會診，並以超音波、電腦斷層檢查，在腹腔內發現有很大的腫瘤，原來不是發福。

在家屬同意下，老翁9月份進行手術，醫療團隊順利由小腸空腸端取出腫瘤，直徑近30公分，令人咋舌，病理報告為罕見的胃腸道基質瘤（Gastrointestinal Stromal Tumor，GIST）。

莊仁賓說，此為行醫16年來見過最大的腸胃腫瘤；而患者開刀後發生腸沾黏的現象，今年初肝臟出現一處3公分疑似轉移病灶，再進行切除併小腸剝離手術，專業照顧下，已順利出院，目前於腫瘤科門診繼續接受標靶治療，並定期追蹤。

莊仁賓指出，胃腸道基質瘤是在胃腸道的罕見腫瘤，發生率約100萬人中有10至20人罹患，台灣每年新增病例300人左右，以長在胃部最常見，約占6、7成，症狀為消化道出血、腹部不適、腹痛、胃腸道阻塞等，但20%患者卻是無症狀的；也因此容易被誤判為一般腸胃問題，統計顯示超過半數患者確診時，腫瘤已大於5公分，甚至更來到10公分以上，復發風險高，存活期也較短。

莊仁賓強調，早期發現，有機會治癒，該院針對惡性腫瘤的治療，也成立腫瘤整合性多專科團隊，提供最專業的服務。

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  • 新化分院專科團隊合作，成功為老翁處理罕見的胃腸道基質瘤。 （記者吳俊鋒翻攝）

    新化分院專科團隊合作，成功為老翁處理罕見的胃腸道基質瘤。 （記者吳俊鋒翻攝）

  • 民眾如果發現身材、體重短時間變化很大，切勿輕忽，可能是疾病發出的警訊。（資料照，中華民國糖尿病學會提供）

    民眾如果發現身材、體重短時間變化很大，切勿輕忽，可能是疾病發出的警訊。（資料照，中華民國糖尿病學會提供）

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