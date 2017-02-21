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店家來電辨識 不怕客戶拒接

2017-02-21

〔記者陳炳宏／台北報導〕過去常被行銷電話騷擾的民眾有福了，被Line收購的Whoscall公司昨天宣布，與中華電信合作，針對自由工作者或是微型創業小店家，推出具備「來電辨識」與「行動名片」功能的電話盒，讓用戶在接電話時，就能看出來電者名稱，打電話行銷時，只要對方有安裝Whoscall App，也可顯示來電身分與店家資訊。在夜市賣黃金糬的林小姐表示，過去回撥電話給客人時，客人常會拒接，現在則可避免這種現象了。

此外，只要用戶安裝Whoscall電話盒，即使人在地球另一個角落，只要網路會通，家中電話接到來電，也能立即轉接到手上的智慧裝置，不但可即時顯示來電，還能接聽，進化到不在辦公室也能接聽辦公室電話。

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  • 網購業者「網市」表示，過去接到訂單與客戶聯絡時，客人常拒接陌生電話，透過Whoscall辨識，消費者鈴聲一響就會知道誰打來的。（記者陳炳宏攝）

    網購業者「網市」表示，過去接到訂單與客戶聯絡時，客人常拒接陌生電話，透過Whoscall辨識，消費者鈴聲一響就會知道誰打來的。（記者陳炳宏攝）

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