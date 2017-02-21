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防論文造假 台聯大設辦公室

2017-02-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大教授郭明良涉入論文造假案，引發社會關注，台灣聯合大學系統（中央大學、交通大學、清華大學、陽明大學）昨宣布正式成立學術倫理辦公室，以宣示並落實4所學校推動學術誠信的決心。

台聯大系統表示，學術倫理辦公室將深入研究學術倫理行為不端的成因與解決方式、了解各國防範違反學術倫理的措施等。台聯大系統校長曾志朗表示，希望培養下一代科學家認知到追求卓越研究的同時，也應具備最基本的誠信素養。

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  • （台聯大系統提供）

    （台聯大系統提供）

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相關關鍵字： 台聯大 學術倫理 論文 論文造假
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