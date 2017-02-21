年薪200萬 送博後到南加大
2017-02-21
〔記者吳柏軒／台北報導〕為鼓勵本土博士出國深造，教育部昨與美國南加州大學正式簽署獎助培訓計畫，未來將選派台灣本土優秀的博士後研究員遠赴南加大，在學術研究的2年期間，給予年薪6萬8000美元（約200萬台幣）待遇，鎖定綠能、智慧機械、生技醫藥等創新產業，盼讓本土人才與國際接軌，今年預計規劃選送5到10人。
教育部也將陸續跟其他歐美的頂尖大學合作，希望達到每年送20名博士後研究員出國的目標，鼓勵本土博士與世界級實驗室合作，藉此培育產業或教育人才，成為台灣與國際接軌的橋樑。
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