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長照法人草案 結餘需做培訓

2017-02-21

〔記者林惠琴／台北報導〕長期照顧服務法今年6月上路，衛福部預告「長期照顧服務法人法」草案，住宿型機構限財團法人或社團法人設立，但在此法實行前，已依老人福利法等設立者，除非擴充或遷移，否則不在此限。

此外，非營利的財團法人董事會須納入長照服務人員、長照機構員工代表，且提撥收支結餘10%以上辦理研究發展、人才培訓、宣導教育，另提撥10%以上辦理社福相關服務，社團法人也應提撥結餘10%以上辦理此兩類事宜，另提撥20%以上做為營運資金。

另「長期照顧服務機構評鑑辦法」草案也出爐，衛福部擬每4年評鑑1次，標準從原本的「優甲乙丙丁」改為「合格」與「不合格」。

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  • （記者林惠琴攝）

    （記者林惠琴攝）

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