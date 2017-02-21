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吃完退燒藥午睡 ３歲童猝死

2017-02-21

〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕桃園市中壢區一家幼兒園昨天下午發生三歲的黃姓男童因感冒發燒，在吃完退燒藥午睡後猝死的意外，父母遭逢喪子之痛哀傷不已，請檢警釐清園方在急救過程有無疏失。警方初步檢視，男童身上並無明顯外傷。

警方調查，黃姓男童這兩、三天感冒，前天由家長帶到小兒科診所看診、拿藥，家長評估男童昨天的狀況還可以，上午仍把男童送到幼兒園，並託付感冒藥給老師，囑咐在男童中午吃完飯後協助餵藥。

幼兒園的蕭姓女老師向警方表示，中午用餐後，她幫男童量體溫，發現發燒達卅八．五度，給男童服用退燒藥後，就安排男童午睡，直到下午一點多，她驚見男童的臉色發紫、疑似沒有呼吸心跳，趕緊幫男童CPR，並請其他老師打電話叫救護車，當時男童還吐出少許的嘔吐物。

黃姓男童隨即被送往衛福部桃園醫院急救，但仍不治，詳細死因已報請檢察官相驗釐清。

幼兒園向警方表示，男童的家長有帶感冒藥到幼兒園，在中午飯後協助男童服藥；市府教育局說，依規定，幼兒園不能提供幼童藥物，家長託藥必須填寫委託單。

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  • （記者李容萍翻攝）

    （記者李容萍翻攝）

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標題：吃完退燒藥午睡 ３歲童猝死


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