涉抄襲仍任校長 高教工會批教部袒護
2017-02-21
東專校長喊冤 「助理過度引用 因督導不周遭罰」
〔記者吳柏軒、黃明堂／綜合報導〕台東專科學校校長陳禎祥上任前曾違反學術倫理，卻遴選當上校長，高教工會與校內教師質疑教育部袒護、要求去職。陳禎祥指當初是督導不周遭罰，且已接受處分。教育部則表示，教育人員任用條例中，僅條列出選校長時須具備的正面資格，但會成立審議小組，進行相關審議。
高教工會要求去職 陳禎祥：未隱瞞受罰
高教工會昨指出，陳禎祥在遠東科技大學任教時，於九十八年遭檢舉其科技部（時為國科會）的研究計畫申請書、成果報告等內容涉嫌抄襲網頁或他人論文資料，經調查後，確認違反學術倫理。陳是計畫主持人，依督導不周處停權一年。科技部表示，九十八年對於停權案曾知會教育部。
台東專科學校通識教育中心教授張禎祐指出，一○二年由教育部遴選校長，校內都不知陳禎祥曾經違反學倫，直到一○四年底才有人得知、並向教育部陳情，顯示遴選有疏失，但官方仍予以袒護。他認為陳應卸主管職，否則其主持教授升等、學術審查等會議如何服人？
陳禎祥喊冤說，當年是研究助理過度引用網頁，他身為計畫主持人而受懲處停權，並在九十九年受罰結束，於一○一年復權，一○二年參加遴選獲聘為校長。他重申自己並未刻意隱瞞，也強調「我非聖人，但我不貳過」，報名校長遴選時，也未獲詢問學倫項目。
教育部：遴選校長 未要求過往獎懲紀錄
但高教工會表示，陳的停權處分當年一併送公文給教育部，教育部知情卻無作為，讓其參加校長遴選。教育部人事處長李秉洲回應，在教育人員任用條例中，僅條列選校長時須具備的正面資格，並沒有要求過往獎懲紀錄，未來將研議增加候選人主動揭露，還有簽切結無違反學倫等機制；就此案則會成立相關審議小組，針對陳某違反學倫與校長資格等疑義再釐清。
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