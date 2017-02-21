華航班機蒙皮受損 300多人延誤5小時

2017-02-21

華航一架波音747-400飛機原定昨天上午8點30分自桃園飛往吉隆坡，機務人員檢查時，發現L2機門附近機身蒙皮有5公分寬的小凹陷，立即通報機長。華航隨即取消該飛機的飛行任務，並回廠棚檢測。同時調派另一架A330飛機執行載客業務，300多名旅客因此延誤5小時才出發。

機身出現小凹陷，外界一度以為是空橋靠橋時造成，經桃機調閱監視器畫面後排除。華航表示原因還待確認，並向旅客致歉。

（記者姚介修）