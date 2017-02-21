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228連假4天 國道夜間免費

2017-02-21

二二八連假從2月25日至28日共4天，高速公路局援例實施單一費率，即小型車每公里0.9元、大型車1.12元、聯結車1.35元；國3「新竹系統至燕巢系統」則採單一費率8折收費。此外，前一日深夜23時至當日凌晨6時國道全線雙向暫停收費。

國5入口也將實施高乘載管制，南下方向在2月25日、26日的7-12時，國5南港系統、石碇、坪林各交流道之南下入口匝道；北上方向則在26日、27日、28日的15-20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城各交流道之北上入口匝道。

（記者鄭瑋奇）

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