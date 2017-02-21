| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

阿里山花季310開跑 223開放預約

2017-02-21

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，公路總局昨宣布，花季開始前3週例假日：3月11、12、18、19、25、26日，將進行假日疏運措施，包含遊客總量管制，團客1萬人、住宿遊客2千人、散客2千人，加上管制時段外上山民眾2千人，每日總計限量1萬6千人上山。

此外，團客須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。散客短途可至統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統，選擇適合班次預約購票劃位。散客預約系統於2月23日零點起開放民眾預約劃位。花季前3週例假日也將管制嘉義端台18線65.5k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，小型車上午6點至11點、大客車上午6點至中午12點禁止通行。（記者鄭瑋奇）

廣告
  • 去年阿里山花季美景。（資料照）

    去年阿里山花季美景。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劃位 散客 阿里山花季 預約
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：阿里山花季310開跑 223開放預約


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.