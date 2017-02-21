阿里山花季310開跑 223開放預約

2017-02-21

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，公路總局昨宣布，花季開始前3週例假日：3月11、12、18、19、25、26日，將進行假日疏運措施，包含遊客總量管制，團客1萬人、住宿遊客2千人、散客2千人，加上管制時段外上山民眾2千人，每日總計限量1萬6千人上山。

此外，團客須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。散客短途可至統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統，選擇適合班次預約購票劃位。散客預約系統於2月23日零點起開放民眾預約劃位。花季前3週例假日也將管制嘉義端台18線65.5k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，小型車上午6點至11點、大客車上午6點至中午12點禁止通行。（記者鄭瑋奇）