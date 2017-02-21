靠行友力被牽連 司機盼政府專案處理給生路

2017-02-21

〔記者蕭婷方、鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆造成卅三死，由於蝶戀花的遊覽車靠行友力通運，友力管理不當、營業執照被廢止，連帶一百廿三輛靠行遊覽車都要吊銷牌照。友力靠行車主自救會成員昨北上陳情，盼政府以專案處理，讓大家有飯吃。

民進黨立委鄭寶清昨原邀集自救會車主、交通部路政司、公路總局召開陳情「協調會」，不過交通部官員臨時缺席，後僅鄭寶清出席宣布與駕駛人協商後結論，包含向法院提出暫時狀態假處分，後續將向公路總局提出訴願，並要透過民事訴訟程序來主張財產權。

司機陳情︰把生活工具還給我們

自救會表示，一天沒跑車平均就損失一萬，靠行司機多有房貸，有人貸款八百多萬，每月還款至少要九萬，周轉成問題。自救會成員陳情︰「把生活工具還給我們」。

鄭寶清表示，依照扣押的執行法，涉及生計就不該扣押，但「政府做這個命令，速度太快」，應以其他方式解決。

至於公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉為此案請辭，在野黨質疑交通部「棄車保帥」，認為交通部長賀陳旦也要下台負責。鄭寶清強調，去年陸客團火燒車也是時任該兩局首長下台，此次升高到部長，「不是很適當」。

2局長辭呈 交通部：暫不處理

交通部長賀陳旦說：「這次事件和去年同樣是制度問題，我的責任和部屬機構的權責也要朝制度檢討評量，至於有無監督失職？願意接受公評。」

交通部政務次長王國材表示，等事情調查告一段落後，再來處理辭呈，現階段請兩位局長繼續善後。