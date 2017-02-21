「大餅紙」揭秘 蝶戀花司機當天開車達11小時

2017-02-21

〔記者黃捷、林敬倫、陳紜甄、吳柏緯／綜合報導〕蝶戀花遊覽車「大餅紙」的資料曝光，據稱司機康育薰當天開車時間長達十一個小時。

公路總局完成判讀 數據昨送交國道警方

「大餅紙」被稱為是遊覽車黑盒子，從紙上的痕跡可以判斷出遊覽車當天的車速與開車時間。檢調強調，該車的「大餅紙」有七天資料，公路總局完成判讀，數據昨送交國道警方，因無明確記載時間日期，仍須與該車ＥＴＣ紀錄、康育薰手機通聯等資料比對，才能確定事發當天的駕駛狀況。

據電子媒體報導，康育薰當日上午八時發車、九時載客到武陵農場，下午一時半估計抵達目的地而停駛，下午二時熄火。下午四時卅分，康育薰載客下山，晚間六時在宜蘭長埤湖短暫熄火讓旅客上廁所。晚間七時開始，有四十五分鐘左右車速忽快忽慢，隨後在麵包店休息十分鐘，接著遊覽車繼續行駛，晚間九時卅分翻覆。

換句話說，扣除中間待命兩個半小時及兩次短暫小憩，康育薰當天手握方向盤達十一個小時。

北市勞動局表示，目前僅釐清違反勞基法第卅二條「一日不得工作超過十二小時」的客觀事證，但資料在檢調那裡，待收到資料後才會回覆。

康是否利用休假維修、保養車輛仍待查

另外，檢警初步調查，康男一月廿七日至二月九日連續上班十四天，事發前三天（二月十日）休假，與旅行社班表吻合。但康是否利用休假日維修、保養車輛仍待查。

周擁23輛二手遊覽車 收購價多不到百萬

士林地檢署也查出蝶戀花大老闆周比蒼名下有廿三輛二手遊覽車，收購價格多不到百萬，其中一輛去年在中橫公路被落石砸毀報廢，這些車輛的車齡最高達廿三年，最新的也有十一年。

周供稱，他關注二手遊覽車市場，就算有中意的車款，也會等到原車主付不出貸款時，再低價入手。

外傳周比蒼壓榨員工，未幫司機投保、不給請假等，士檢傳喚十六名現職司機作證，至昨日已有四人到案。

有司機證稱，大公司聘僱司機除要看良民證，也會要求出車穿著西裝皮鞋，不能抽菸嚼檳榔，周沒管這麼多，才會留在蝶戀花，自承「素質確實有差」。此外，有同事負債，為免薪水還沒拿到就被法院扣除，所以都領現金，也不願以旅行社名義投保。

檢方表示，蝶戀花正式員工僅有五、六名，旅行社都有依規定投保；旗下司機、領隊則領日薪，類似臨時工概念，但因他們排班、請休假都由旅行社管理，仍可能被勞檢單位認定有勞雇關係，就算司機同意將保金折現，旅行社仍然違法。

勞保局表示，根據勞保條例第七十二條，雇主未替員工投保勞保，將罰雇主應繳而未繳保費的四倍。