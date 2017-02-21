春雷乍響沒帶雨 石門水庫恐一階限水／蓄水量剩55％ 水利署準備啟動人工增雨
2017-02-21
〔記者陳炳宏、鄭瑋奇、李容萍／綜合報導〕春雷響了！中央氣象局觀測，桃園新屋昨晨五點廿分出現落雷，新北板橋、土城等地也有閃電訊號，南方雲系北移，全台各地或多或少出現降雨；氣象專家吳德榮指出，「春雷乍響」也代表季節正在轉換，未來雷雨機率越來越高，週四又有冷氣團來襲，週五至週日都將濕冷，有利高山降雪。
冷氣團週四來 濕冷到週日
週三晚間鋒面通過、週四冷氣團抵達，全台氣溫驟降，將一直持續至下週日，台北市可能降至十四度，北部沿海空曠地區更恐下探十一度。
春雷帶來降雨，但雨水未必下在水庫集水區，昨石門水庫僅進帳約○．四毫米，蓄水量下探至五十五％，自三日水情轉為稍吃緊的綠燈，蓄水量已減近二成；十三日起，新竹、高雄地區也轉綠燈。經濟部水利署規劃廿一至廿四日隨時將啟動新一波人工增雨作業。
水利署今天將舉行全國水情會議，將會檢討台中、嘉義、台南、苗栗等供水區，可能調整成水情稍緊的綠燈，也會評估石門水庫等供水區是否需再轉成需一階限水的黃燈，若限水可能要減少夜間供水五％。但降雨狀況仍會是水情會議研判的最重要基礎。
石門水庫集水區四十五家遊艇業者，每年都會在農曆春節後舉辦「媽袓遊湖遶境」活動，今年訂廿八日舉行，業者表示，祈求媽祖庇佑行船出入安全、風調雨順，更期盼天降甘霖，讓旱象早日解除。
高屏空氣今天仍是不良紅
此外，昨日南部空氣品質不佳，雲嘉南及高屏地區有十三個測站空品達到紅害警報，環保署提醒，昨晚起東北季風增強，但高屏大氣擴散仍不佳，預估今日高屏空氣品質指標（ＡＱＩ）仍會達到不良紅，敏感族群須注意戴口罩或減少戶外劇烈運動。
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