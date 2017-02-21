| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

公平會查價 市場缺雞、超市沒漲

2017-02-21

〔記者李靚慧、陳文嬋／綜合報導〕農委會宣布自本月十七日實施家禽禁宰禁運七日，擔心雞肉價格因禁宰禁運措施而大幅波動，公平會已自二月十七日起派員瞭解市況，調查結果發現，傳統攤商已無雞可賣、量販超市則尚無調漲情形。

公平會指出，截至二月十九日止的市況瞭解，傳統市場雞肉攤商表示因為禁宰關係，已無貨可賣，部分業者並未營業，部分業者則表示買氣不佳；另全聯、家樂福、好市多及頂好等多家量販超市，依訪查結果，尚無發現有調漲雞肉商品價格的情形。

公平會表示，已發函禽肉行銷發展協會、電動屠宰工業同業公會及冷凍肉品工業同業公會等，呼籲業者確實遵守公平交易法規定，切勿共同抬高價格或減少供貨量等聯合行為，以免受罰。

雞農憂雞價崩跌 盼農委會護盤

此外，禁運禁宰短期措施結束後，土雞即可恢復屠宰上市，若未能秩序出雞，恐引起產銷失衡，中華民國養雞協會昨向農委會提出產業護盤計畫，保證雞農雞隻收購價每斤四十五元，預計調節一百萬隻壓力，以穩定市場價格，避免造成崩盤。

高市養雞協會前理事長唐龍勝表示，政府只限制土雞，未管制白肉雞及蛋雞，政策做半套，更對土雞農不公平，運蛋車「趴趴走」形成防疫漏洞，政府應與產業界對談，才能有效防堵疫情。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公平會 聯合行為 雞肉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：公平會查價 市場缺雞、超市沒漲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.