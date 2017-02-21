公平會查價 市場缺雞、超市沒漲

2017-02-21

〔記者李靚慧、陳文嬋／綜合報導〕農委會宣布自本月十七日實施家禽禁宰禁運七日，擔心雞肉價格因禁宰禁運措施而大幅波動，公平會已自二月十七日起派員瞭解市況，調查結果發現，傳統攤商已無雞可賣、量販超市則尚無調漲情形。

公平會指出，截至二月十九日止的市況瞭解，傳統市場雞肉攤商表示因為禁宰關係，已無貨可賣，部分業者並未營業，部分業者則表示買氣不佳；另全聯、家樂福、好市多及頂好等多家量販超市，依訪查結果，尚無發現有調漲雞肉商品價格的情形。

公平會表示，已發函禽肉行銷發展協會、電動屠宰工業同業公會及冷凍肉品工業同業公會等，呼籲業者確實遵守公平交易法規定，切勿共同抬高價格或減少供貨量等聯合行為，以免受罰。

雞農憂雞價崩跌 盼農委會護盤

此外，禁運禁宰短期措施結束後，土雞即可恢復屠宰上市，若未能秩序出雞，恐引起產銷失衡，中華民國養雞協會昨向農委會提出產業護盤計畫，保證雞農雞隻收購價每斤四十五元，預計調節一百萬隻壓力，以穩定市場價格，避免造成崩盤。

高市養雞協會前理事長唐龍勝表示，政府只限制土雞，未管制白肉雞及蛋雞，政策做半套，更對土雞農不公平，運蛋車「趴趴走」形成防疫漏洞，政府應與產業界對談，才能有效防堵疫情。