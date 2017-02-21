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雲林再添三雞場染禽 新竹檢警追查棄死雞

2017-02-21

〔記者黃淑莉、林國賢、黃美珠、方志賢／綜合報導〕雲林禽流感疫情持續延燒，昨天新增三場H5高病原禽流感初檢陽性，防疫單位在國軍弟兄協助下昨於水林撲殺三萬隻紅羽土雞，今、明兩天西螺還要撲殺八萬多隻，飼主望著雞場傷心無奈。

累計雲林縣已有廿一場染禽流感，撲殺數量已超過廿多萬隻，防疫所指出，繼家禽禁運禁宰七天防疫措施，廿四日起至五月卅一日鴨隻必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市，請鴨農配合這項新防疫政策。

受禁宰禁運影響，傳統市場雞隻缺貨現象浮現，斗六西市場多數家禽攤商大都休市，專賣土雞攤位更是空空如也，跟著禁令放「無薪假」。

新竹縣湖口鄉產業道路十六日遭棄置四百多隻死雞，經檢驗確診感染人畜共通的H5N6高病原性禽流感病毒，檢警追查，懷疑病死雞來自新竹縣新埔鎮林姓男子的養雞場，昨天傳喚林男到案說明，林男否認丟棄雞屍，檢警暫不排除他涉案；林男表示，他養雞六年，每週至少消毒一次，從沒有發生過任何疫病，對自己的雞隻健康有信心。

高雄6禽肉攤疑私宰

高雄市府針對全市三九一攤販賣禽肉攤商進行清查，迄今查獲六處疑似違規陳列活禽或疑似私宰活禽，衛生局也列管追蹤卅九名接觸者，皆無疑似症狀出現。

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  • 雲林昨天新增3養雞場高病原禽流感H5初檢陽性，防疫人員昨在水林撲殺3萬隻紅羽土雞。（記者黃淑莉攝）

    雲林昨天新增3養雞場高病原禽流感H5初檢陽性，防疫人員昨在水林撲殺3萬隻紅羽土雞。（記者黃淑莉攝）

  • 新竹縣湖口鄉被偷丟的禽流感病死雞是否確實來自新埔鎮，待深入追查。（檢警提供）

    新竹縣湖口鄉被偷丟的禽流感病死雞是否確實來自新埔鎮，待深入追查。（檢警提供）

  • 高雄市府針對全市公民營市場及攤集場共391攤販賣禽肉攤商進行清查。（衛生局提供）

    高雄市府針對全市公民營市場及攤集場共391攤販賣禽肉攤商進行清查。（衛生局提供）

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