鴨場、疫區1公里內禽場 全面檢驗

2017-02-21

週四評估是否延長禁宰禁運

〔記者林彥彤／台北報導〕全國家禽禁宰禁運七天政策已過四天，截至昨天共有六縣市淪陷，包含宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、雲林縣、嘉義縣及台南市；為把握剩下的黃金三天，中央疫情應變中心召開專家會議，決議今天起，疫區一公里內禽場要全部採樣，並對全國所有鴨場全面採樣檢驗；農委會預計星期四將再評估決定是否要延長禁運禁宰。

加國進口蛋種小雞染禽撲殺

值得注意的是，農委會防檢局統計，檢出H5N6病毒的撲殺數量共計一萬五八四○隻，近日新增一例是從加拿大進口的一萬三千多隻蛋種雞，小雞從桃園機場進口時採樣五隻皆驗出陰性，但運至台南善化區隔離場時卻大量暴斃，檢驗確診感染H5N6，已撲殺七千多隻。

這是否意味進口雞隻也可能在病毒潛伏期進入台灣？防檢局研判，因為加拿大並非禽流感疫區，研判這批雞可能是入台後才感染，目前正對台南隔離場環境進行檢驗及消毒。

農委會副主委陳吉仲昨表示，鑑於人力不足但部分鴨隻即將上市，防檢局將以行政委託方式，請特約獸醫師協助採樣並支付其每場八百元的酬勞，全國三千場的採樣費用將由行政院支出。

學者籲設獸醫師網絡制度

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春則建議，農委會既然要徵召獸醫師，不如趁機建立起獸醫師網絡的制度，且並不是所有的獸醫師都懂禽流感，應接受一定的時數課程訓練。陳吉仲回應，有五十％的獸醫人才都去做寵物獸醫，會重新檢討及調整公職獸醫制度。

農委會主委林聰賢昨接受廣播電台訪問時表示，預防性撲殺、全國禁運禁宰政策，都是希望以主動誘發方式讓潛伏的疫情顯露出來，週四會再評估是否需延長禁運禁宰。

林聰賢並說，農委會有很多既有的機制是需要調整的，而這舊有的機制顯現在禽流感防疫、農會選舉或北農爭議等。日前農委會錯指幼鴨為幼鵝的案例，作為主管機關的確不當，已展開調查，待原因釐清後就會追究行政責任。