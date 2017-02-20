12死者火化了 喪葬費還沒到位
2017-02-20
家屬一再追問 周比蒼︰同意
〔記者鍾泓良、陳紜甄／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成卅三死，家屬昨於第二殯儀館舉辦法會及追悼會，其中十二位罹難者完成火化，場面哀戚。
蝶戀花旅行社創辦人周比蒼承諾家屬至少十五萬元喪葬費用，昨家屬自治會一度認為周跳票，當媒體面批周前天「跪假的啊」！不久，家屬再度追問周，周簡短回應「同意」。
自治會家屬代表陳先生昨稍早表示，承辦的殯葬業者台灣仁本起初反映未收到喪葬費代墊指示，要家屬跟周討錢。陳不滿說，至今還未討論到賠款，周比蒼前天「是跪什麼，也是跪假的啊」！周留了一個員工手機當作聯絡窗口，但昨上午也都關機。但陳先生事後表示，再度詢問周支付喪葬費用，對方表示同意。
陳先生表示，卅三位罹難者中，十八位罹難者於第二殯儀館舉辦的治喪流程，從遺體入殮、頭七法會到火化等費用，皆由蝶戀花全額負擔，其他罹難者家屬因宗教考量，自行在外辦理喪事的費用，可持收據向蝶戀花請款；罹難者火化完之後，如使用公家塔位、冰櫃等設施，皆由政府單位無償提供。台灣仁本表示，昨日先火化十二位罹難者，另有六位罹難者則擇日火化。
另一方面，陳先生批評友力通運保險作業程序冗長，還需要同意書及切結書兩張書面資料。友力代表隨後與家屬溝通，提到近期公司狀況多，連底下司機也在監理站暴動，但承諾會馬上完成程序，希望家屬體諒。
公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉、台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦都到場追悼死者。台北市社會局長許立民表示，部份家屬住在台北市跟新北市，社會局已分案給各區社福中心，將針對家屬心理輔導部分，提供服務。
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