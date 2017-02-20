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2017-02-20

■觀光局局長周永暉

58歲。78年公務人員高等考試交通行政科及格，歷任交通部科長、專門委員、鐵路改建工程局主任秘書、副局長、局長及台鐵局局長等職務。

去年9月調任觀光局長，因專業領域差異大，人事案曾遭外界質疑。

■公路總局局長陳彥伯

54歲。75年公務人員高等考試交通行政科及格，歷任交通部科長、專門委員、副司長、司長、主任秘書及高公局局長等職務。

去年8月22日調任公路總局局長，迄今任期5個多月。

（記者甘芝萁）

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2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
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