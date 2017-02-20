國道翻車33死 交部2局長請辭
〔記者甘芝萁、蕭玗欣、鍾泓良／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團發生卅三死十一傷的重大車禍事故，觀光局局長周永暉和公路總局局長陳彥伯為此自請處分辭職。學者及業界則認為，不能每次出事就找「細漢」墊背，重要的是整個制度的改善。
扛責下台 兩人還沒做滿半年
蝶戀花團重大事故，外界質疑公路總局對於遊覽車管理及駕駛工時未做好妥善管理，也批評觀光局未顧及旅行社為了搶客人，強推品質差的一日遊行程，不僅造成司機過勞，也威脅消費者安全。分別在去年九月與八月上任的周、陳兩人，不敵外界批評聲浪，還沒做滿半年，即將下台走人。交通部次長王國材昨已予證實，只差交通部長賀陳旦核准。據了解，交通部已開始徵詢繼任人選。
陳彥伯昨在出席罹難者追悼會時受訪表示：「我身為公路主管機關的首長也要為此負起行政責任，已向部長口頭請辭並提出書面辭呈。」未來公路總局會繼續加強遊覽車的安全管理，和各部門做橫向聯繫，希望悲劇不再發生。
去年七月發生中國觀光團火燒車廿六死事故，引發社會譁然，時任公路總局局長趙興華、觀光局局長謝謂君事後請辭。交通部八月就宣布人事異動，謝謂君轉任航港局局長，趙興華轉調參事，陳彥伯由高速公路局轉任公路總局局長、周永暉由台鐵局轉任觀光局局長。
出身基層 公路總局陳彥伯取締Uber
陳彥伯出身基層，一路從交通部科長做到高公局局長，不到半年任期中，外界印象最深刻的是大力取締Uber。
周永暉過去的資歷多與鐵路有關，接任觀光局長就遇上中客大幅縮減，外界質疑他是否能勝任。去年底觀光局開心宣布全年逾千萬觀光客來台，顯示台灣觀光未受中客減少影響。
非戰之罪 觀光局周永暉抗中客減少
靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，周永暉任職才五個多月，翻車意外是非戰之罪，建議先檢討原因、亡羊補牢，建立安全的旅遊環境，人事異動可稍後再議。
中華大學運輸科技與物流管理學系教授林祥生認為，兩位局長確實有行政和道義上的責任，但就算下台，真正問題仍沒有解決。觀光局有責任嚴格管制旅行社銷售的服務，公路總局也應一肩擔起遊覽車輛和駕駛員的管理責任。
旅行公會全聯會發言人李奇嶽說，蝶戀花翻車事故真正的問題是車輛以及司機工作時數規範，應重新檢討。他個人認為，要下台的應該是交通部長賀陳旦，去年中客團火燒車事件時，交通部就說要檢討司機管理，但到底有沒有做？不該抓二位局長當墊背。
業界批層級不對 交長才該負責
台灣觀光旅遊產業協會榮譽會長田一修也表示該負責的層級不對，應該是整個交通部要打破舊思維，提出一套管理機制。
不過，也有不願具名的業者認為，去年中客團火燒車事件到這次蝶戀花翻車重大傷亡事故，出來主持會議與善後的都是觀光局副局長張錫聰，觀光除了管理外，還要做行銷跟建設，台灣的觀光真的需要一個真正懂觀光產業，且個性也不會太保守，願意讓業者有空間發揮的局長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 各地有雨16縣市強風特報 週四冷氣團來襲
- 林園區深夜飄作噁化學氣味 居民疑工業區肇禍
- 故宮南院文物 未來在家也能觀賞／唐鳳透過遙控機器人、全景VR相機線上直播
- 《愛肝加油站》C肝第二型口服新藥 還未納入健保給付
- 跑步選對鞋 吸震不傷膝
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 川普亂講話外交生波 瑞典要美解釋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Exhibition remembers pro-democracy movements
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 〈熱門族群〉新應用題材多 IC設計該漲了
- 毒殺當整人節目? 印尼女嫌收2千3
- 證交所董座施俊吉︰量增不是短期過熱 應是健康成長 台股回溫 稅改勿殺雞取卵
- 〈熱門族群〉股價走在業績前 觸控廠漲完了？
- 【台東農會選舉】關農選情緊繃 投票率逾8成
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 書劍集》我們危險嗎？
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 奪獎台灣同志片 因這理由不能拿輔導金
- 台南市農會改選 下營、新化戰火延燒理監事
- E.戈登三分球稱霸 火箭第一人
- 反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
- 社論》以專業、能力、效率取代重新出發
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- 毒殺金正男 4特工逃返北韓
- 中國電影院過剩 票房成長後勁不足
- 男星吾家有女初長成 濃眉大眼飄星味
- 「為國出征」等9年 蔡明晉享受比賽
- 24個農會改選 三峽、林口激戰
- 李璐／船笛
- 中國造船業倒閉潮 造船重鎮宛如鬼城
- 〈50 Plus〉媽媽的心靈存摺
- 杜拜女網賽》寶島雙姝雙輸 寄望詹家姊妹
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 顏大和：制度面議題未提及 效果待觀察
- 荷蘭小鎮「亮線計畫」 幫低頭族安全過馬路
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 宜蘭水火同源土地解套 體驗場7月完工
- 郭哲佑／近況
- 歌神承諾唱回台灣 江蕙高舉字卡應援
- 把魚當人養 退休師不用藥賺很大
- 【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則
- 800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史
- 綠光罩頂！任由女友亂約砲 只求女友不分手
標題：國道翻車33死 交部2局長請辭
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email