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國道翻車33死 交部2局長請辭

2017-02-20

〔記者甘芝萁、蕭玗欣、鍾泓良／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團發生卅三死十一傷的重大車禍事故，觀光局局長周永暉和公路總局局長陳彥伯為此自請處分辭職。學者及業界則認為，不能每次出事就找「細漢」墊背，重要的是整個制度的改善。

扛責下台 兩人還沒做滿半年

蝶戀花團重大事故，外界質疑公路總局對於遊覽車管理及駕駛工時未做好妥善管理，也批評觀光局未顧及旅行社為了搶客人，強推品質差的一日遊行程，不僅造成司機過勞，也威脅消費者安全。分別在去年九月與八月上任的周、陳兩人，不敵外界批評聲浪，還沒做滿半年，即將下台走人。交通部次長王國材昨已予證實，只差交通部長賀陳旦核准。據了解，交通部已開始徵詢繼任人選。

陳彥伯昨在出席罹難者追悼會時受訪表示：「我身為公路主管機關的首長也要為此負起行政責任，已向部長口頭請辭並提出書面辭呈。」未來公路總局會繼續加強遊覽車的安全管理，和各部門做橫向聯繫，希望悲劇不再發生。

去年七月發生中國觀光團火燒車廿六死事故，引發社會譁然，時任公路總局局長趙興華、觀光局局長謝謂君事後請辭。交通部八月就宣布人事異動，謝謂君轉任航港局局長，趙興華轉調參事，陳彥伯由高速公路局轉任公路總局局長、周永暉由台鐵局轉任觀光局局長。

出身基層 公路總局陳彥伯取締Uber

陳彥伯出身基層，一路從交通部科長做到高公局局長，不到半年任期中，外界印象最深刻的是大力取締Uber。

周永暉過去的資歷多與鐵路有關，接任觀光局長就遇上中客大幅縮減，外界質疑他是否能勝任。去年底觀光局開心宣布全年逾千萬觀光客來台，顯示台灣觀光未受中客減少影響。

非戰之罪 觀光局周永暉抗中客減少

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，周永暉任職才五個多月，翻車意外是非戰之罪，建議先檢討原因、亡羊補牢，建立安全的旅遊環境，人事異動可稍後再議。

中華大學運輸科技與物流管理學系教授林祥生認為，兩位局長確實有行政和道義上的責任，但就算下台，真正問題仍沒有解決。觀光局有責任嚴格管制旅行社銷售的服務，公路總局也應一肩擔起遊覽車輛和駕駛員的管理責任。

旅行公會全聯會發言人李奇嶽說，蝶戀花翻車事故真正的問題是車輛以及司機工作時數規範，應重新檢討。他個人認為，要下台的應該是交通部長賀陳旦，去年中客團火燒車事件時，交通部就說要檢討司機管理，但到底有沒有做？不該抓二位局長當墊背。

業界批層級不對 交長才該負責

台灣觀光旅遊產業協會榮譽會長田一修也表示該負責的層級不對，應該是整個交通部要打破舊思維，提出一套管理機制。

不過，也有不願具名的業者認為，去年中客團火燒車事件到這次蝶戀花翻車重大傷亡事故，出來主持會議與善後的都是觀光局副局長張錫聰，觀光除了管理外，還要做行銷跟建設，台灣的觀光真的需要一個真正懂觀光產業，且個性也不會太保守，願意讓業者有空間發揮的局長。

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  • 觀光局長周永暉19日出席國道五號交通事故罹難者追悼會，雙手合十、神情凝重。（記者黃耀徵攝）

    觀光局長周永暉19日出席國道五號交通事故罹難者追悼會，雙手合十、神情凝重。（記者黃耀徵攝）

  • 蝶戀花旅行社賞櫻團在國道五號發生的重大意外，奪走33條生命。（資料照）

    蝶戀花旅行社賞櫻團在國道五號發生的重大意外，奪走33條生命。（資料照）

  • 蝶戀花旅行社遊覽車在國道發生重大車禍，罹難者家屬19日在二殯舉行追悼會，提出口頭請辭的公路總局長陳彥伯（前左2）到場致哀。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    蝶戀花旅行社遊覽車在國道發生重大車禍，罹難者家屬19日在二殯舉行追悼會，提出口頭請辭的公路總局長陳彥伯（前左2）到場致哀。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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