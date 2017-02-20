本週汽柴油各降0.1元
2017-02-20
國際油價受減產成效及美國產量增加影響，呈現漲跌互見，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調降0.1元。
中油表示，儘管OPEC宣稱減產成效良好，不過美國商用原油庫存已連6週增加、達到5.18億桶的歷史新高，抑制油價漲勢。因此依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛26.3元、98無鉛28.3元、超級柴油22.5元。
台塑化調幅相同，週一凌晨1時起，92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛26.2元、98無鉛28.5元、高級柴油22.2元。（記者林筑涵）
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