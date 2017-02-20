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故宮南院文物 未來在家也能觀賞／唐鳳透過遙控機器人、全景VR相機線上直播

2017-02-20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院政務委員唐鳳昨天以無線遙控方式，遠距操控機器人觀賞故宮南院「日本美術之最─東京、九州國立博物館精品展」，並由故宮院長林正儀在南院導覽解說，兩人透過科技無接縫地互動。

故宮為推展博物館公共化理念，與唐鳳合作應用新媒體進行遠距參觀；唐鳳在台北遠距操控機器人，搭配三百六十度全景VR（Virtual Reality，虛擬實境）相機，隔空觀賞遠在嘉義的故宮南院館內文物，並透過YouTube頻道同步直播，觀眾也可即時觀賞現場實況。

唐鳳透過機器人螢幕，向林正儀提出許多展覽相關問題，兩人一問一答，掀起一波波有趣的對話。透過全景相機與線上直播，網友也一同享受身歷其境的體驗。

造福偏鄉、行動不便民眾

故宮公共事務室主任許嘉恬說，機器人由廠商提供，唐鳳實驗性的遠距觀賞故宮南院精品，回響熱烈，未來故宮將運用新媒體傳播形式落實文化平權，讓偏鄉、行動不便的民眾，或居住於國外對藝術有興趣的觀眾，能夠更親近故宮和南院；畢竟遠距參觀打破時間與地域的限制性，也改變觀眾、媒體與展品之間的互動模式。至於實施期程和申請規定，將進一步檢討。

「日本美術之最─東京、九州國立博物館精品展」是日本前所未見、最高規格的海外展覽，同時也是台灣有史以來規模最大之日本美術精品展，展期至三月五日，已進入最後倒數階段，展覽尾聲適逢二二八連假，故宮歡迎各界把握機會參觀。

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  • 故宮院長林正儀和行政院政務委員唐鳳（鏡頭中）觀賞「日本美術之最」。 （記者蔡宗勳攝）

    故宮院長林正儀和行政院政務委員唐鳳（鏡頭中）觀賞「日本美術之最」。 （記者蔡宗勳攝）

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