雲林台灣燈會閉幕 明年嘉義見
2017-02-20
〔記者廖淑玲、李立法／綜合報導〕台灣燈會虎尾主燈昨晚在璀璨的燈光秀中熄燈，九天下來累計參觀人次逾一千萬，寫下雲林觀光活動新紀錄。雲林縣長李進勇閉幕時，將象徵主辦燈會的大燈籠交給嘉義縣長張花冠，相約明年嘉義見。
總參觀人次逾一千萬
佔地四十公頃、六大主題燈區、超過三千座花燈的雲林台灣燈會，網評精彩又有看頭，口耳相傳之下，吸引上千萬人次參觀。昨天是最後一天，精彩節目不斷電登場，估計又擠進逾二百萬人次，主辦單位動員一千名警力加強交通指揮及疏導。
許淑淨捐40萬元回饋雲林
昨天下午六點，連兩屆奧運金牌得主許淑淨捐出四十萬元代言費及郵票義賣費以回饋母縣，並祝福雲林愈來愈好。李進勇推崇她是台灣之光、雲林之光。
晚間九點起，新住民燈區有新住民印尼主題之夜，雲創禮品區舞台有汽車大獎APP抽獎，十點閉幕典禮，為台灣燈會畫下完美句點。
李進勇感謝所有人員及志工的投入，讓歷經申請過程波折，最短籌備期間，動員最多志工，預算嚴格管控，才能將最完美的燈會呈現在遊客眼前。
雲林縣政府指出，台灣燈會圓滿結束，北港燈區將轉交北港公所延展至四月廿三日即農曆「媽祖生」，虎尾主燈區已有逾七成花燈完成典藏計畫，至於主燈鳳凰來儀由縣府收回整理，尋找最適合場地、時間再推出。
提前敲定屏東後年接手
台灣燈會明年由嘉義縣接手，後年也提早敲定由屏東縣主辦，據傳與昨天甫請辭的交通部觀光局長周永暉有關。傳言指屏東縣與嘉義縣政府都爭取明年燈會主辦權，周永暉卻在十七日傍晚一口氣宣布明、後兩年燈會主辦縣市，且事前未與屏東縣府溝通，而是在發布訊息前半小時，才打電話告知，引發地方與府院高層不滿。
周永暉對此傳言未回應；屏東縣政府發言人黃建嘉表示，觀光局逕自宣布後年才輪到屏東縣舉辦，令縣府感到十分「訝異」，但還是會認真籌備，全力辦好燈會。
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