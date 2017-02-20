忙完年改後 副總統︰下一步抗暖化
2017-02-20
〔記者陳炳宏、鍾麗華／台北報導〕民眾訴求修改空污法加強管制，環保署副署長詹順貴表示，環保署正在處理，希望六月底能將草案送到行政院。副總統陳建仁則在臉書發文表示，在年金改革告一段落後，他會和資政李遠哲一起幫忙政府做好「反空污，抗暖化」工作，希望最近能一起聆聽環保團體訴求，並和學者專家及政府單位，共同研議各項短、中、長期的有效作為。
環保署表示，空氣污染來源眾多，管制層面廣泛，將持續加強稽查落實現有各項法規管制，而因應秋冬空氣品質不良季節，也啟動協調污染源降載減少空氣污染管制措施，也建議民眾多搭乘大眾運輸工具、加速汰換高污染的二行程機車、一、二期柴油車、騎車或開車停等時也請熄火、避免露天燃燒廢棄物或其他物質。
陳建仁說，行政院去年已成立「能源及減碳辦公室」，推動台灣空氣污染改善的工作已提升由行政院督導，將整合各部會量能，以期加強源頭減量，加速改善空氣品質。
詹順貴並表示，行政院長林全已允諾就防制空污，成立跨部會委員會，並擔任召集人，細節還要討論，也會邀請公民團體參與。
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