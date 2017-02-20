反空污要健康 千人上街爭一口氣

2017-02-20

〔記者黃鐘山、蘇金鳳、蘇孟娟、王榮祥、詹士弘、陳炳宏／綜合報導〕二一九反空污大遊行昨在空氣品質指標（AQI）達警戒橘、甚至紅色不良的台中、高雄兩地登場。台中主場有中研院前院長李遠哲、中彰雲嘉首長及多位立委參與，齊聲要求政府重視並解決空污問題。李遠哲指台灣不能一直擴充拚經濟，若持續耗費能量，等於走上無法回頭的路。

空品糟透 為孩子站出來

「反空污、要健康」、「反空污、找藍天」，台灣健康空氣行動聯盟等團體昨在台中發起中台灣反空污「衝破霧霾」遊行。昨台中空品情況差，正好凸顯遊行的訴求；台灣健康空氣行動聯盟遊行總召葉光芃指出，明明是一個台灣，卻是兩個天空，呼籲民眾一定要站出來「爭一口氣」。數千民眾的遊行隊伍中，有人戴防毒面具、戴著象徵煙囪的頭套、黑色雙肺等道具。不少家長推著娃娃車上街頭，要為下一代的基本呼吸權站出來。

中央將設專門委員會

包括雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲、彰化縣長魏明谷、台中市副市長林依瑩均到場共襄盛舉，宣示地方政府捍衛空品責無旁貸。環保署副署長詹順貴也到場，強調中央將成立行政院層級的空污防制相關委員會，全民一起來對抗空污。

高雄遊行也於昨下午登場，由台南、高雄、屏東三縣市，六十多個環保團體、民間社團與政黨發起與參與。立委陳宜民、黃昭順、林岱樺均到場致意，時代力量更由主席黃國昌親自領軍，基進黨、台灣南社、人民民主陣線、綠黨也在遊行隊伍中。

逾千人的隊伍綿延一公里多，大夥戴口罩、舉牌子，在灰濛濛空氣中表達「我要大口呼吸」、「拒當空污難民」等訴求。黃太太說，最近三年來，從住家看八五大樓越來越模糊、孩子常咳嗽、她也開始過敏。

遊行隊伍前往行政院南部聯合服務中心遞交陳情書，行政院派經濟部次長楊偉甫代表接受，他承諾轉達地方心聲，並積極研議後續作為。遊行總召陳椒華則強調，遊行後將成立南部反空污大聯盟，持續監督政府。

高雄遊行訴求包括政院與環保署南遷、中油大林廠禁燒生煤、檢討（暫停）高屏空污總量管制計畫、中鋼煤礦砂原物料堆置場室內儲存、中鋼濕式煉焦爐焠火塔改乾式爐等。

昨高屏地區AQI一度飆到一六五，屬於對所有族群都不健康的紅色不良燈號，中部則是警戒橘。環保署監資處長張順欽表示，前天上午因為東北季風南下、帶來中國部分污染物，加上本地擴散條件差，全台空品差，但中南部空污還是本地空污累積影響為主。昨天因為高壓回流、風場偏東風，導致中部以南擴散條件差，空氣仍糟。今天將有東南風進來，預估高屏地區AQI可降到警戒橘。至於中部與雲嘉南地區要視風勢強弱而定，估計AQI可能是不良紅到警戒橘，指標污染物為PM2.5。