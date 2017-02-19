垃圾變時尚 外勞設計師倡環保

2017-02-19

被人丟棄的香菸盒、沒中獎的樂透彩券、廢棄的掃把都能變成時尚服裝！為喚起台灣民眾關注環境議題，從「外勞」變成街頭沙畫家的馬力歐，昨於西門町鬧區舉辦「街頭廢棄物變時尚服裝」走秀活動，模特兒全由菲律賓外籍勞工擔任。

除時尚走秀外，馬力歐也露一手最擅長的沙畫，吸引民眾圍觀。馬力歐表示，過去7年在台灣的日子裡，他看到包括廢棄物、流浪動物、二手菸、剩食問題嚴重及3C產品依存度高等問題，雖然他只是個外籍勞工，但台灣是他發光發熱的地方，希望能藉此有所回饋。

（記者楊綿傑）