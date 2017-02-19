台鐵全線圍籬 拚年底設百公里

2017-02-19

近五年來台鐵事故件數高達313件，造成236人死亡、168人受傷，台鐵局除改善平交道設施外，為避免人、車闖入軌道造成死傷事件，開始推動台鐵全線圍牆圍籬新設工程，今年預計完成100公里。

台鐵局陸續推動全線圍牆圍籬新設工程，全案預計新設175公里鐵絲網圍籬，將能有效阻絕行人穿越、行走或在鐵軌上堆石等危險行為。

（記者鄭瑋奇）