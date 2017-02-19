新竹鳥嘴部落 率先建物合法化

2017-02-19

新竹縣政府辦理原住民族委員會補助「推動原住民族地區建築物合法化試辦計畫」，協助尖石鄉鳥嘴部落8戶取得合法房屋證明，其中2戶還取得合法民宿登記；原民會副主委伊萬．納威、新竹縣長邱鏡淳昨主持落成典禮，見證鳥嘴部落成為全國第1個試辦部落建物合法化成功的部落。

伊萬．納威說，全國約有7成部落建築被判定不合法，需法令解套，他希望部落建築物合法化從新竹縣開始，推廣到全國原鄉。

（記者蔡孟尚）