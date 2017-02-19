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新竹鳥嘴部落 率先建物合法化

2017-02-19

新竹縣政府辦理原住民族委員會補助「推動原住民族地區建築物合法化試辦計畫」，協助尖石鄉鳥嘴部落8戶取得合法房屋證明，其中2戶還取得合法民宿登記；原民會副主委伊萬．納威、新竹縣長邱鏡淳昨主持落成典禮，見證鳥嘴部落成為全國第1個試辦部落建物合法化成功的部落。

伊萬．納威說，全國約有7成部落建築被判定不合法，需法令解套，他希望部落建築物合法化從新竹縣開始，推廣到全國原鄉。

（記者蔡孟尚）

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  • 新竹縣尖石鄉鳥嘴部落是全國第一個試辦部落建物合法化計畫成功的部落。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣尖石鄉鳥嘴部落是全國第一個試辦部落建物合法化計畫成功的部落。（記者蔡孟尚攝）

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標題：新竹鳥嘴部落 率先建物合法化


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