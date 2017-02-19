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台塑化油價 本週小跌1角

2017-02-19

國際油價漲跌互見，台塑石化昨宣布，自週一（20日）凌晨一時起，調降汽、柴油批售價格每公升各0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化指出，雖然石油輸出國組織（OPEC）落實減產措施支撐油價上漲，但受到美國原油庫存增加影響，使得油價承壓，考量新台幣升值及市場競爭力等因素，決定小幅調降油價，調整後92無鉛汽油每公升24.7元、95汽油每公升26.2元、98汽油每公升28.5元、高級柴油每公升22.2元。

（記者張慧雯）

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