會見挺同、反同團體 小英先道歉

2017-02-19

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文昨天分別會見支持婚姻平權和反對婚姻平權的團體代表，總統府發言人黃重諺表示，蔡總統請副總統陳建仁幫忙，在總統府層次組成對話機制，邀請雙方代表進一步來溝通，雙方都表示願意加入後續對話機制。

至於婚姻平權修法到底要「修專法」？或是「修民法」？總統並未作出指示。蔡總統晚間在臉書寫道：「今天的會面是一個解決分歧的開始，政府會繼續促成對話。」

攸關婚姻平權的民法修正草案去年底初審通過，反同團體至總統府抗議，總統府代理秘書長劉建忻當時承諾安排反同、挺同團體與蔡總統見面。這兩場會見分別於十八日上午十點（反同團體，包括靈糧堂、長老教會等基督教團體），以及下午兩點（同志團體）。據了解，雙方代表發言都大致理性和緩。

黃重諺轉述，婚姻平權議題需要廣泛的社會對話，對於這場對話比預期來得晚，總統分別向雙方表達歉意，也強調民進黨身為執政黨，會負責整合出一致的方式和步調。此外，相關法案已送出委員會，但依然保留充分討論的空間與時間，進行必要的社會溝通和法制化討論。

總統並當場邀請副總統幫忙，在總統府層次組成對話機制，邀請雙方來府溝通。法制作業上，蔡總統則請法務部邱太三部長主責，充分彙整各國法制經驗，讓雙方有更完整正確的資訊，共同解決問題。