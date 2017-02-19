感謝你們... 日攝影師讓世界看見台灣
2017-02-19
〔記者劉婉君／台南報導〕「我能做的，就是告訴全世界台灣的美！」
二月初才剛滿廿八歲的小林賢伍，為了感謝台灣在日本三一一大地震時的援助，去年他跟朋友學習中文，親筆寫下「感謝你們，我愛台灣」等字句。今年，他辭去攝影師兼模特兒的工作，來台打工度假，要用他的鏡頭告訴全世界台灣的美好，也讓台灣人知道「你們的國家這麼漂亮」。
一場大地震 他看見台灣人的善
日本三一一地震前，台灣，對小林賢伍來說，只是個陌生的國家，一場大地震，讓他許多朋友受害，也讓他看見台灣人的善。原本不會中文的他，去年初開始跟朋友學習中文，寫下：「台灣，感謝你們五年前對東日本三一一大地震時的支援，使我覺得相當溫暖，我愛台灣。」
小林賢伍去年六月更辭去喜愛的工作，帶著相機來台，學習三個月中文後，以打工度假的方式，旅行台灣各地拍攝照片，和世界分享台灣的美好。
小林賢伍說，來台前，他先學習了解台灣歷史，得知台灣在國際政治的處境，希望以行動表示對台灣人的感謝。剛到台灣時覺得非常驚訝，因為這個國家雖然不大，卻非常美麗，台灣的原住民、台東三仙台、小琉球等，都是他最喜歡拍攝的題材之一。台灣飲食好吃，還有台北夜景很漂亮，都讓他覺得深具魅力。
即日起 台南舉辦攝影展
即日起至三月卅一日，小林賢伍也在藍晒圖文創園區的「不再宿舍」舉辦「藍色的島國」攝影展，配合日式宿舍建築，展出他在日本及台灣拍攝的作品，連結台灣與日本。
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